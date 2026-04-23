        Konya'da okulun tek öğrencisi ve öğretmeni için gezi programı yapıldı

        Konya'da okulun tek öğrencisi ve öğretmeni için gezi programı yapıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi İlayda Kozlu ve öğretmeni Muhammed Bağ için gezi programı düzenledi.

        Giriş: 23.04.2026 - 19:45 Güncelleme:
        İlayda Kozlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen geziler kapsamında öğretmeni ile Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Çocuk Kitap Günleri ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kozlu, belediyenin kendisi için düzenlediği gezi programını çok beğendiğini söyledi.

        Muhammed Bağ da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde çektikleri videonun viral olmasıyla İlayda'nın Türkiye’nin farklı bölgelerinden olumlu tepkiler aldığını ve almaya devam ettiğini aktardı.

        Geziden memnuniyet duyduğunu belirten Bağ, eğlenceli ve güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı

