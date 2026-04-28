Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Proaktif Spor Zirvesi Konya'da başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin düzenlediği "Proaktif Spor Zirvesi", "Profesyonel Kulvar" oturumuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, üniversitenin sosyal tesisindeki konferans salonunda gerçekleştirilen açılışta, öğrenci topluluğuyla işbirliği yaparak iki gün sürecek bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Baykan, konukların deneyimlerini ve hayata bakış açılarını öğrencilere aktaracaklarını ifade etti.

        KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Türk sporuna yön veren, alanında değerli isimlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Açılış konuşmalarının ardından spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Profesyonel Kulvar" isimli oturumda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksoy, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, söyleşi gerçekleştirdi.

        Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda altın madalya alarak 13. Avrupa şampiyonluğunu elde eden ve rekor kırarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, "2024'te finali son 1,5 dakika kala kaybettim. 2025'te başımıza farklı şeyler geldi, onun sıkıntısını yaşadım. Ama bu sene pes etmedim. Şükürler olsun. Belki de uzun yıllar boyunca kalacak bir rekoru ülkemize kazandırmış olduk. Mutluyum." diye konuştu.




        - "Finale kalmak ayrı bir zor"

        Rıza Kayaalp, Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, 10 yaşında Güreş Eğitim Merkezi ile güreşe başladığını, ülkeye bir vefa borcu olduğunu söyledi.

        Avrupa şampiyonalarında 15 kez finalde mücadele ettiğini hatırlatan Rıza Kayaalp, "13 kez şampiyon oldum. Hani iki kere daha kaçırmasam 15 olacaktı. Finale kalmanın ayrı bir zorluğu var." ifadelerini kullandı.

        Konuşmacılar, etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        Söyleşi sonunda KTO Başkanı Selçuk Öztürk, şampiyonluklarını temsilen Rıza Kayaalp'e bir tablo hediye etti.

        Protokol üyeleri ve konuşmacılar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

