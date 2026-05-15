        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da özel bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Konya'da özel bireyler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Konya'da, Engelliler Haftası kapsamında 35 özel birey askerlik gururu ve sevinci yaşadı.

        Giriş: 15.05.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Hava Savunma ve Garnizon Komutanlığı tarafından, temsili askerlik töreni düzenlendi.

        Bu kapsamda 35 özel birey, General Şükrü Olcay Kışlası'nda bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek yemin etti.

        Yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden programda özel bireylere temsili terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

        Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, bomba arama köpeğinin gösterisi, hatıra fotoğrafı çekimi ve silah sergi alanının gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, davetliler ve özel bireylerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

