Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Profesör, doğumlarını gerçekleştirdiği iki doktor ve hemşireyle görev yapıyor

        Profesör, doğumlarını gerçekleştirdiği iki doktor ve hemşireyle görev yapıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği bebeklerin yıllar sonra aynı serviste asistan doktor ve hemşire olarak çalışmasının gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesör, doğumlarını gerçekleştirdiği iki doktor ve hemşireyle görev yapıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği bebeklerin yıllar sonra aynı serviste asistan doktor ve hemşire olarak çalışmasının gururunu yaşıyor.

        Kadın hastalıkları ve doğum alanında 37 yıldır görev yapan Acar, bugüne kadar birçok riskli gebeliğin takibini gerçekleştirdi.

        Anne karnındaki müdahalelerle çocukların sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayan Acar'ın yıllar önce doğumlarını gerçekleştirdiği bebekler, kimi zaman öğrencisi kimi zaman da mesai arkadaşı oluyor.

        Acar, doğumlarında görev aldığı asistan doktorlar Mehmet Kürşat Erkuş, Rümeysa İnce ve hemşire Sümeyye Yeşil ile aynı serviste görev yapıyor.

        Hastanenin perinatoloji servisinde riskli gebeliklerin takibini sürdüren Acar, meslektaşlarına tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.

        - "Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş"

        Prof. Dr. Acar, AA muhabirine, görev yaptığı süre boyunca binlerce doğuma girdiğini söyledi.

        Özellikle riskli gebeliklerin yoğun olduğu merkezde çalıştıklarını anlatan Acar, bu yüzden işlerinin çok hassas olduğunu dile getirdi.

        Serviste her bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Acar, meslekte uzun yıllar görev yapınca duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

        Acar, doğumlarına eşlik ettiği bebeklerle karşılaşınca mutlu olduğunu dile getirerek, "Mehmet Kürşat, Rümeysa ve Sümeyye ile şimdi birlikte görev yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş, takiplerini ben yapmışım. Aslında bu duyguyu tarif etmek çok zor. Garip ve farklı ama güzel bir duygu." diye konuştu.

        - "Asistanı olup onun yanında eğitim almak istedim"

        Asistan doktor Mehmet Kürşat Erkuş, Ali Acar'ın annesinin zorlu gebelik sürecinde destek verdiğini bildiğini söyledi.

        Sağlıklı şekilde 1997'de dünyaya geldiğini anlatan Erkuş, şunları kaydetti:

        "Dört yıldır Ali Hoca'nın yanında asistanlık eğitimi alıyorum. Doğumumda büyük emeği olmuş, eğitimimde de çok emek verdi. Tıp fakültesini bitirdiğimde puanım kadın doğuma yetmiyordu, 6 ay çalıştım çünkü hocamız, tanınan, sevilen ve çok çalışkan bir hocamız. Yanında çalışmak, ondan eğitim almak istedim. Buraya girmek için hak kazandım. Asistanı olup onun yanında eğitim almak istedim."

        - "Öğrencisiydim, şimdi asistanı oldum"

        Asistan doktor Rümeysa İnce de doğumunu gerçekleştiren kişinin bugün hocası olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

        Ali Acar'ın ablalarının da gebelik sürecini takip ettiğine dikkati çeken İnce, "Ablam muayeneye giderken ben de hocamıza, 'Tıp yazacağım, geleceğim yanınıza.' dedim. Hocanın asistanı olmak da kısmet oldu. Başımıza bir şey geldiğinde her zaman arkamızda durur. Öğrencisiydim, şimdi asistanı oldum. Tüm asistanlarıyla ilişkisi bir baba-evlat gibidir." dedi.

        Perinatoloji hemşiresi Sümeyye Yeşil de doğumunu gerçekleştiren hekimle yıllardır aynı serviste çalışmanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

        Hocasından övgü aldığında çok mutlu olduğunu vurgulayan Yeşil, doğumunu Ali Acar'ın gerçekleştirdiğini duyanların çok şaşırdıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler

        Benzer Haberler

        Dede mesleği marangozluğu babası ve amcasıyla sürdürüyor
        Dede mesleği marangozluğu babası ve amcasıyla sürdürüyor
        Yangın çıkan araç hurdaya döndü
        Yangın çıkan araç hurdaya döndü
        Sanayide kaportacı, ringde dünya şampiyonu
        Sanayide kaportacı, ringde dünya şampiyonu
        Konya Ovası'nda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor
        Konya Ovası'nda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor
        Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Annesinin sevgilisini öldüren şüpheli adliyede (2)
        Annesinin sevgilisini öldüren şüpheli adliyede (2)