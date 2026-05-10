        Kütahya'da "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni" düzenlendi

        Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel hale gelen "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni" bu yıl da protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Simav Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Musa Işın, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün Türk milletinin en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu belirtti.

        Simav’da yaşatılan bu geleneğin toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkı sunduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:

        “Sürdürülen bu hayır organizasyonu vatandaşların takdirini kazanmıştır. Vakıf geleneği Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü bir medeniyet mirasıdır. Anadolu irfanının temelinde paylaşma, dayanışma ve komşuluk hukuku bulunuyor. Komşusu açken tok olan bizden değildir.” anlayışı milletimizin mayasında yer almaktadır.”

        Yapılan hayır ve yardımların manevi anlamda toplumu güçlendirdiğini de kaydeden Işın, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Simav ilçesinin yaşatılan geleneğin anlamlı olduğundan söz eden AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de, birlik mesajı verdi.

        Biçer, ilçeye yapılan bazı hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.

        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise düzenlenen etkinliğin yaşatılması gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlikte Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti.

        Program kapsamında halk oyunları ve mehter takımı gösteri sundu.

        Helva karma şenliği ile konvoy etkinlikleri de programa renk kattı.
        Etkinliğe, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Kaymakam Vekili Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, protokol üyeleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

