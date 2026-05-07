Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "Dil Şenliği" düzenlendi

        Kütahya'da "Dil Şenliği" düzenlendi

        Kütahya'da imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler, "Dil Şenliği"nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Dil Şenliği" düzenlendi

        Kütahya'da imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler, "Dil Şenliği"nde bir araya geldi.


        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü, "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" uygulayan imam hatip okullarında İngilizce ve Arapça dillerinde tiyatro, şarkı ve sunum etkinliklerini içeren "Dil Şenliği" İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunan etkinliklerde görev almalarını çok anlamlı bulduğunu belirtti.

        Öğrencilerin heyecan ve motivasyonlarını canlı tutmak için öğretmen ve velilere önemli görevler düştüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bizler, gözleri geleceğe ışıl ışıl bakan bu yavrularımıza sahip çıkmak ve onları olumsuzluklardan koruyabilmek için dış etkenlerden daha çok çalışmalıyız. Özellikle sosyal mecralardaki sahte fenomenlerin etkilerine kapılmamaları için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda bu etkinlik, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunacağı gibi kişiler gelişimlerine de katkı sunacaktır."

        Proje koordinatörü ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan da şenliğe il genelindeki bütün imam hatip okullarının katıldığını belirterek, "Hedefimiz imam hatip okullarında Arapça ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil öğretmek. Bu kapsamda da çalışmalarımızı öğrencilerimizle birlikte şenlikte paylaşıyoruz." dedi.

        Projede görev alan öğrenciler İngilizce ve Arapça dilleriyle hazırladıkları tiyatro, şiir ve müzik gösterileri sundu.

        Öğrenciler, sahne gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantlarda proje kapsamında hazırladıkları eğitici oyunlar ile diğer çalışmalarını sergiledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Emet MYO müdür yardımcılığı görevine Dr. Zeliha Erol atandı
        Emet MYO müdür yardımcılığı görevine Dr. Zeliha Erol atandı
        Emet'te seralarda inceleme ve bilgilendirme faaliyetleri
        Emet'te seralarda inceleme ve bilgilendirme faaliyetleri
        Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi
        Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi
        Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı
        Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı
        Şaphane'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi
        Şaphane'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi
        Çavdarhisar'da yol kontrol faaliyetleri
        Çavdarhisar'da yol kontrol faaliyetleri