Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin 3 sanığa hapis cezası

        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eski eşinin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları, Hüseyin Bağatur'un yakınları, tutuklu sanık Ali Rıza Türker hazır bulundu. Tutuklu sanık Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Savcı, mütalaasında, sanıkların "iştirak halinde tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatlarını istedi.

        Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, Bayram Türker'e de 4 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te kaybolan Hüseyin Bağatur'un bulunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatmıştı. Ali Rıza Türker'in, Bağatur'un kaybolduğu gün bahçesinde bir inşaat başlattığını belirleyen ekipler, 17-18 Temmuz 2024'te inşaatın temelinde yapılan kazıda kemik parçaları, giysi bulmuş, yapılan DNA incelemelerinde kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu tespit etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

