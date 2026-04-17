Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin 3 sanığa hapis cezası

Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eski eşinin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.



5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları, Hüseyin Bağatur'un yakınları, tutuklu sanık Ali Rıza Türker hazır bulundu. Tutuklu sanık Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Savcı, mütalaasında, sanıkların "iştirak halinde tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatlarını istedi.



Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, Bayram Türker'e de 4 yıl hapis cezası verdi.



- Olay



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te kaybolan Hüseyin Bağatur'un bulunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatmıştı. Ali Rıza Türker'in, Bağatur'un kaybolduğu gün bahçesinde bir inşaat başlattığını belirleyen ekipler, 17-18 Temmuz 2024'te inşaatın temelinde yapılan kazıda kemik parçaları, giysi bulmuş, yapılan DNA incelemelerinde kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu tespit etmişti.

