AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da bayramlaşma programlarına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da düzenlenen bayramlaşma programlarında partililer ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.



Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndaki programda, parti teşkilatının birbirini sevmesi ve çalışmalarını önemsemesiyle davaya en büyük hizmetin yapılabileceğini söyledi.



Birliğin ve beraberliğin önemini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Hayra vesile olmak, şerri durdurmak adına hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında yer almak başlı başına bir ibadet biçimidir. Bu nedenle güçlü olmamız, mazlumların ezilmemesi için de son derece önemli. Güçlü Türkiye'yi var etmemiz adına, Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.



AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini belirterek, İslam coğrafyasında acıların yaşandığını söyledi.



AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu dile getirerek, teşkilat çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.



Program, partililerin bayramlaşması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



Öğretmenevi'nde düzenlenen programda ise Vali Vahdettin Özkan, Yenişehirlioğlu ve Baybatur, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.







