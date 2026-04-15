Demirci'de terzi Yaşar Öztemel nostaljik çizgili pijamaları yaşatıyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yıllık terzi Yaşar Öztemel, çizgili pijama dikerek, bir kültürü yaşatmaya çalışıyor.
Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak'taki 12 metrekarelik dükkanda işini severek yapan 77 yaşındaki Öztemel, bir dönem ilgi gören mavi-beyaz, kırmızı-beyaz ve kahverengi-beyaz çizgili nostaljik pijamaları üretmeye devam ediyor.
Demirci Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimler de ilçenin kültürel mirasını yaşatan terzi Yaşar Öztemel'e moral ziyareti gerçekleştirdi.
Öztemel ile sohbet eden hekimler Mustafa Sunar, Süleyman Akıncı ve Yiğit Can Yıldırım, pijamalardan alarak unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak istediklerini belirtti.
