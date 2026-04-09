Gördes'te Çiçekli İlkokulu binası yeniden inşa edilecek
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Gördes ilçesinde deprem riski taşıyan Çiçekli İlkokulu'nun yerine modern bir eğitim binası yapılacağını bildirdi.
Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında, yeni binada 4 derslik, kütüphane, fen laboratuvarı, çok amaçlı salon ve anaokulu gibi birimlerin yer alacağını ve ihalenin 27 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime yapılan yatırımların süreceğini ifade eden Yenişehirlioğlu, projenin ilçenin için önemli olduğunu kaydetti.
