        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yeni lav tünelleri aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak nitelediği bölge, volkanik konileri, lav akıntıları, bazalt sütunlar ve peri bacaları gibi eşsiz jeolojik oluşumlarıyla yer bilimi meraklılarını ağırlıyor.

        Yaklaşık 80 volkan konisinden oluşan ve son olarak 12 bin yıl önce aktif olduğu belirtilen alanda, akışkan lavların yüzeyde soğuyup kabuk oluşturması, iç kısımdaki lavın ise akmaya devam etmesiyle meydana gelen lav tünelleri doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

        Jeopark alanı volkanik tepeleri, kızgın lavların akarak oluşturduğu bazalt kaya denizleri ile yer bilimcilerin araştırmaları için adeta "açık laboratuvar" işlevi de görüyor.

        Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, AA muhabirine, bölgede lav tünellerine yönelik araştırma ve envanter çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır sürdüğünü söyledi.

        Demir, bugüne kadar tespit edilen 5 lav tüneline yenilerinin eklenmesiyle çalışmaların geniş bir alana yayıldığını, yeni lav tünellerinin tespitine ve mevcut tünellerin de boyutlarının belirlenmesine yönelik araştırmaların başlatıldığını ifade etti.

        Kula Jeopark Müzesi görevlisi Sezin Sönmez, jeopark sınırlarında çok sayıda lav tünelinin yer aldığını belirterek, "Lavlar yüzeye çıktıktan sonra yavaş hareket ediyor. Üst kısımları soğuyor ve içinde kalan kısım ise daha sıvı ve akışkan olduğundan iç kısmı akıp gidiyor. Bu şekilde de lav tünelleri oluşuyor. Halen bölgemizde yeni lav tünellerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor." dedi.

        - Tanıtım merkezi açıldı

        Açılışı yapılan jeopark girişindeki tanıtım merkezinde ziyaretçilere dünyanın oluşumu, volkanizma, lav akıntıları ile Kula ve Manisa'nın tarihi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

        Tanıtım merkezinin hizmete girmesiyle ziyaretçilerin bölgeye daha fazla hakim olduğunu dile getiren Sönmez, merkezin jeoparkın minyatürü olarak düşünülebileceğini ifade etti.

        Uşak'tan bölgeyi ziyaret etmek için gelen Mustafa Çakır, jeoparkın doğal yapısından etkilendiğini belirterek, burayı herkesin görmesi gerektiğini, yakından görmenin çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

        Süleyman Erdoğan da jeoparkın doğayla iç içe bir deneyim sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

