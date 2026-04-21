Manisa'da 32. Mesir Ticaret Fuarı açıldı

Manisa'da 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 32'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.



Manisa Fuar Merkezi'nde açılan fuar, otomotivden mobilyaya, tarımdan teknolojiye kadar birçok sektörü bir araya getirdi.



Fuarın açılış kurdelesi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kesildi.



Stantları ziyaret eden protokol üyeleri, firma yetkililerinden üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak yerel üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.



Manisa'nın üretim potansiyelinin sergilendiği fuarda farklı sektör gruplarından yüzlerce ürün yer alıyor.



Fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

