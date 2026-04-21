Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da 32. Mesir Ticaret Fuarı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 32'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Manisa Fuar Merkezi'nde açılan fuar, otomotivden mobilyaya, tarımdan teknolojiye kadar birçok sektörü bir araya getirdi.

        Fuarın açılış kurdelesi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kesildi.

        Stantları ziyaret eden protokol üyeleri, firma yetkililerinden üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak yerel üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

        Manisa'nın üretim potansiyelinin sergilendiği fuarda farklı sektör gruplarından yüzlerce ürün yer alıyor.

        Fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

