Manisalı robot takımı ABD'deki dünya şampiyonasında mücadele edecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan Zağanos Robot Takımı, FIRST Tech Challenge (FTC) Türkiye organizasyonunda şampiyon olarak ABD'deki dünya finallerinde yarışma hakkı kazandı.



Yapay zeka destekli görüntü işleme, otonom sistemler, insansız hava araçları ve su altı robotları gibi ileri teknoloji alanlarında projeler üreten ekip, 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Houston'da düzenlenecek FIRST Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele verecek.



Robotik, yapay zeka ve mühendislik alanlarında projeler geliştiren takım, ABD temasları kapsamında Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol tarafından ağırlandı.



Ziyarette Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından gönderilen ve tarihte basılan ilk madeni paranın Sardes kökenli replikası, Başkonsolos Şahinol'a hediye edildi.







