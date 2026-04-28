Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisalı robot takımı ABD'deki dünya şampiyonasında mücadele edecek

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan Zağanos Robot Takımı, FIRST Tech Challenge (FTC) Türkiye organizasyonunda şampiyon olarak ABD'deki dünya finallerinde yarışma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka destekli görüntü işleme, otonom sistemler, insansız hava araçları ve su altı robotları gibi ileri teknoloji alanlarında projeler üreten ekip, 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Houston'da düzenlenecek FIRST Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele verecek.

        Robotik, yapay zeka ve mühendislik alanlarında projeler geliştiren takım, ABD temasları kapsamında Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol tarafından ağırlandı.

        Ziyarette Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından gönderilen ve tarihte basılan ilk madeni paranın Sardes kökenli replikası, Başkonsolos Şahinol'a hediye edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

