        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da asırlık "kukla deve" geleneği Kurban Bayramı'nda devam ettirildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde asırlık "kukla deve" geleneği Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Demirci'nin kırsal bölgelerinde yaşatılan kukla deve oyunu, özellikle bayram ve düğünlerde eğlence ve yardımlaşmayı bir araya getiriyor. İki kişinin iskelet üzerine deve figürü giymesiyle oluşturulan kukla deve ile davul zurna eşliğinde gezdirilerek bahşiş, yiyecek ve giyecek toplanıyor.


        Asırlardır devam ettirilen bu köklü gelenek çerçevesinde Örücüler Mahallesi'nde yoğun katılımla kukla deve oyunu hazırlandı. Akşam namazının ardından davul zurna eşliğinde sokağa çıkarılan kukla deve haneleri ziyaret etti.

        Gelenek kapsamında deveye "yemeni" adı verilen geleneksel başörtüleri bağlayan mahalle sakinleri, bahşiş, şeker, çay, makarna gibi hediyeler verdi.


        Evleri dolaşan kukla deve ve beraberindekiler, turu mahalle meydanında tamamladı. Meydanda toplanan mahalle sakinleri, müzikli eğlencenin ardından evlerden toplanan yiyecek ve eşyaları açık artırmayla satışa sundu.

        Etkinlikten elde edilen gelir, mahallenin ortak ihtiyaçlarında ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin düğün masraflarında kullanılıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

