Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Beyoba Mahallesi'nde S.D. (23) ile Sadullah Şimşek (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., Şimşek'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olaydan sonra uzaklaşan zanlı S.D. Reşatbey Mahallesi'nde bir takside yakalandı.
