        Manisa'da tekstil fabrikası çalışanlarından maaş eylemi

        Manisa'da tekstil fabrikası çalışanlarından maaş eylemi

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarının geç ve eksik ödendiği gerekçesiyle eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 09:17 Güncelleme:
        DİSK'e bağlı Tekstil-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, fabrikanın önünde bir araya gelen bir grup işçi, maaşlarının eksik ve gecikmeli ödendiğini, bazı çalışanların da haksız yere işten çıkarıldığını öne sürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSK Tekstil-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Bahadır Derin, işçilerin maaş ve sendikal talepler nedeniyle oluşan mağduriyetlerin fabrika yönetimince giderilmesini istedi.

        Derin, "İşçilerin maaşları gecikmeli ve parça parça ödeniyor. Kalan tutara ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Sendikal süreç sonrasında bazı çalışanlar üzerinde baskı olduğu yönünde iddialar var. Maaşların düzenli ödenmesi, sendikal haklara saygı gösterilmesi ve işçilere yönelik baskıların sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
