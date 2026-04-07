Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Turgut Özal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen H.M.Ö. (1), S.Ö. (8) N.Ö. (34) ve C.Ö. (30), ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

