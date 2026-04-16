        Mardin Haberleri Mardin'de tarihi sit alanındaki mahalle yolunun bazı kısımları ile istinat duvarında çökme yaşandı

        Mardin'de tarihi sit alanındaki mahalle yolunun bazı kısımları ile istinat duvarında çökme yaşandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun yağış sonrası tarihi sit alanı içerisinde bulunan yolun bazı kısımlarında ve bir istinat duvarında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından tarihi sit alanı içerisinde yer alan Medrese Mahallesi'ndeki yolun bazı bölümlerinde ve bir istinat duvarında çökme oldu.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

        Sabah saatlerinde büyük gürültüyle uyandıklarını belirten Karadeniz, "Sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Şu an burası tehlike arz ediyor. Artuklu Belediye Başkanı ve ekipler de buraya geldi. Gerekli talimat verildi. En kısa sürede yapılacak." diye konuştu.

        Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çökme sonrası belediye ekipleri oluşan hasarlara müdahale etmek üzere çalışmalara başladı.

        Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teknik ekiplerle çökmelerin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

        Başkan Amak, tespit edilen riskli alanlarda onarım çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu toplantısı yapıldı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Mazıdağı'nda uyuşturucu operasyonu: 35 kilo esrar ele geçirildi
        Midyat OSB'de yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Mardin'de başhekim bir personelin yakınları tarafından darbedildi
        Mardin'de INSURE Projesi kapsamında 4 milyon liralık ekipman teslim töreni
