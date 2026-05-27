Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Deyrulzafaran Manastırı Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, Mardin Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu 2. Başkanı Behçet Bayruğ ve Süryani cemaati katıldı.

        Vali Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de" bayram coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

        Bayramın başta Gazze olmak üzere dünyada mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların son bulmasına vesile olmasını temenni eden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Mardin yüzyıllardır birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri. Terörsüz Türkiye süreci özellikle bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekişmesi için önemli bir vesile olacaktır. Bizler de kamu kurumları olarak birliğin beraberliğin pekişmesi noktasında tüm vatandaşlarımızla Terörsüz Türkiye sürecinin arkasındayız, yanındayız. İnşallah Terörsüz Türkiye süreci bölgemizdeki kardeşliğin daha da güçlenmesine önemli bir vesile olacaktır."

        Milletvekili Kılıç da Mardin'de bayramların hep beraber kutlandığını ifade etti.

        "Özellikle geçmiş dönemlerde bu coğrafya çok ciddi sıkıntılar yaşadı." diyen Kılıç, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

        Kılıç, "Kurban Bayramı'nın İslam aleminin kurtuluşuna, bölgedeki savaşların dinmesine ve huzurun bir an önce gelmesine vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Müftü Vekili Akın ise bayramların gönüllerin birleştirildiği, kırgınlıkların giderildiği, duyguların zirve yaptığı ve filizlendiği çok kutlu zaman dilimleri olduğunu belirterek, "Bizler bugün burada her ne kadar dillerimiz, renklerimiz, dinlerimiz farklı olsa da, nasıl ki üzüntülerimiz, hüzünlerimiz ortaksa aynı şekilde hiç şüphesiz sevinçlerimiz de ortaktır ki bugün aynı çatı altında hep beraber omuz omuza Kurban Bayramı'mızı beraber idrak ediyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Kurban Bayramı, savaşların durmasına vesile olsun"

        Metropolit Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün Müslümanların bayramını kutladı.

        "Diller ve dinler şehri Mardin"in güzellikleriyle Kurban Bayramı'nı kutladıklarını işaret eden Özmen, şunları dile getirdi:

        "Bu ruhsal mevsimler bizim insani değerlerimizi ve ruhsal değerlerimizi ayakta tutmak için son derece önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve Mardin'imizi hep beraber maddi ve manevi her alanda büyütmek son derece önemlidir. Kurban Bayramı, savaşların durmasına, hoşgörüsüzlüklerin dinmesine vesile olsun. Bütün dualarımız, isteklerimiz, yakarışlarımız, savaşların durmasına ve bütün dünyada özellikle ülkemizde barışın ve huzurun tesis edilmesine vesile olsun."

        Programda, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Şarkıcı Berdan Mardini, gazi ve şehit yakınları, bazı siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        İran ABD ile olası anlaşma taslağını paylaştı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Mardin Kızıltepe'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu
        Mardin Kızıltepe'de hayvan pazarında bayram yoğunluğu
        Mardin'de, 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu
        Mardin'de, 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu
        Mardin'de bayram öncesi trafik uygulaması yapıldı
        Mardin'de bayram öncesi trafik uygulaması yapıldı
        Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz
        Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz
        Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
        Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı