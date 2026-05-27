Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yeni Mahalle Şahkulubey Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, iş yerinin üst katlarında ve yanında bulunan binada yaşayanları tedbir amacıyla tahliye etti.



Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.

