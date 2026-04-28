Mersin'de 24 bin 920 makaron ele geçirildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde 24 bin 920 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 28.04.2026 - 10:16 Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde 24 bin 920 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 24 bin 920 makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi.
