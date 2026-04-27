        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde denizde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 22:11 Güncelleme:
        İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde denizde 2 ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Botla bölgeye ulaşan ekipler, cesetleri sudan çıkardı.

        İncelemede cesetlerin, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (64) ait olduğu belirlendi.

        İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Öte yandan, Acar ve Çelik'in denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü...
        İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü...
        Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı
        Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı
        Mersin'de freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı, 1 işçi ölü...
        Mersin'de freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı, 1 işçi ölü...
        Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
        Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
        2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı aracın altında kaldı
        2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı aracın altında kaldı
        Mersin'de babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Mersin'de babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti