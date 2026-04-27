Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde denizde 2 ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler, cesetleri sudan çıkardı. İncelemede cesetlerin, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (64) ait olduğu belirlendi. İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Acar ve Çelik'in denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.