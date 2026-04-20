        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de evde sentetik hap ürettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de evde sentetik hap ürettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de bir evde sentetik hap ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, sentetik ecza imal edildiği belirlenen Yenişehir ilçesindeki eve operasyon düzenlendi.

        Adreste 65 kilo 250 gram sentetik ecza ham maddesi, 9 bin 912 sentetik ecza, 45 bin 472 doldurulmuş ilaç kapsülü, 135 bin 100 boş ilaç kapsülü, 3 bine yakın ilaç kutusu ve kapağı ile ilaç basımında kullanılan 2 makine ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler A.Ç, S.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve E.A. tutuklandı, S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Arazi satışında sert düşüş
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Mersin'de sentetik ecza imalathanesine operasyon: Binlerce hap ele geçirild...
        Mersin Serbest Bölgesi'nin 3 aylık ticaret hacmi 943 milyon dolar oldu
        17 bıçak darbesiyle yaralanan Havva, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almas...
        Mersin sahilinde sabah sporu buluşmaları yoğun ilgi görüyor
        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        TV+, nisanda izleyicilerine sunacağı yeni içerikleri duyurdu
