        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de ilik kanserini yenen kadın, hastaneden gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi

        Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi başarıyla tamamlanan hastane personeli kadın, çalışma arkadaşlarınca gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Hastanenin onkoloji bölümünde sekreter olarak görev yapan Tülay Tuncer'e, geçen yıl haziran ayında multipl miyelom (ilik kanseri) tanısı konuldu.

        Tuncer, ilik naklinin ardından yaklaşık 10 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

        Çalışma arkadaşları, taburcu edilen Tuncer'e sürpriz yaparak hastane önünde gökyüzüne balon bıraktı.

        Tuncer, AA muhabirine, taburcu edildiği için mutlu olduğunu anlattı.

        Taburcu edildiği sırada arkadaşlarının organize ettiği etkinliğin kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Tuncer, "Sağ olsunlar beni bir an bile yalnız bırakmadılar. Hematoloji bölümündeki tüm ekibi ve hocalarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

