Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Mamure Kalesi'ndeki Kale Camisi'ni inceledi

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Mamure Kalesi'nin içinde yer alan Kale Camisi'nde incelemede bulundu.





Doğu Akdeniz'in kıyısındaki 23 bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Mamure Kalesi, ilçe turizmine katkı sunuyor.





Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan kalede 14. yüzyılda Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından inşa ettirilen Kale Camisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, camide yaptığı incelemenin ardından, Mamure Kalesi'nin ziyaretçilere manevi ve kültürel rehberlik ettiğini belirtti.



Caminin merkezde konumlandırılmasının bilinçli tercih olduğunu kaydeden Fidan, "Ecdadımız camiyi kalenin tam ortasına inşa ederek hayatın merkezine yerleştirmiştir. Bu anlayış, toplumun hem maddi hem manevi yönden ayakta kalmasını sağlar." ifadesini kullandı.

