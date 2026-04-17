        Mersin'de kanala devrilen tankerde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Mersin'de kanala devrilen tankerde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Mersin'in Silifke ilçesinde kanala devrilen tankerde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 22:02 Güncelleme:
        M.Ç. idaresindeki 20 AKE 120 plakalı çimento yüklü tanker, Akdere Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki kanala devrildi.

        Kaza nedeniyle sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
