Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, anasınıfı ve kreş öğrencilerinin katılımıyla "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.



Yenimahalle'deki İlçe Emniyet Müdürlüğünce işletilen trafik eğitim parkına getirilen öğrenciler, polis ve jandarma personelleri eşliğinde trafik araçlarına bindi.



Burada trafik kuralları hakkında bilgilendirilen öğrencilere, trafik eğitim parkında akülü araçla eğitim verildi.



Öğretmen ve veliler de parkurda, alkollü hissi veren özel gözlükle penaltı atışı yaptırıldı.



