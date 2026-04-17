Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

