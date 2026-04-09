Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        2. Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 18:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, 50 firma katılıyor.

        Fuarda tohumdan gübreye, tarım ilaçlarından tarım makinelerine, traktörlerden çeşitli ekipmanlara kadar birçok ürün sergileniyor.

        Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli gazetecilere ilçenin tarım, turizm ve tarih açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, fuarın hem tanıtıma hem de ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise Muğla'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Seydikemer'in tarım açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, düzenlenen fuarların ilçenin ekonomisine ve tarımın gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.


        Fuar, 12 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

