2. Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.



Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, 50 firma katılıyor.



Fuarda tohumdan gübreye, tarım ilaçlarından tarım makinelerine, traktörlerden çeşitli ekipmanlara kadar birçok ürün sergileniyor.



Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli gazetecilere ilçenin tarım, turizm ve tarih açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, fuarın hem tanıtıma hem de ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağını ifade etti.



Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise Muğla'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Seydikemer'in tarım açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, düzenlenen fuarların ilçenin ekonomisine ve tarımın gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.





Fuar, 12 Nisan'da sona erecek.

