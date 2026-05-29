Akyaka'da ünlü DJ'ler sahne alacak

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka sahilinde DJ Argy ve Burak Yeter başta olmak üzere birçok ünlü isim müzikseverlerle buluşacak





Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kite Beach, yaz sezonu kapsamında uluslararası bir elektronik müzik organizasyonuna ev sahipliği yapacak.



Akçapınar mevkisindeki sahil işletmesinde 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak etkinlik, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 02.00'ye kadar sürecek.



Organizasyonda, elektronik müziğin uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden Argy, Akyaka'da ilk kez performans sergileyecek. "Aria", "Sierra" ve "Pantheon" gibi parçalarıyla bilinen Afterlife ekolünün temsilcisi Argy'nin yanı sıra, "Tuesday", "Crash" ve "Body Talks" gibi çalışmalarıyla tanınan Burak Yeter de sahnede yer alacak.



Açık hava konseptiyle gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca Costi, Deeprise ve Gwen De Lien gibi isimler de elektronik müziğin farklı tarzlarını dinleyicilerle buluşturacak.



Etkinliğe yaz sezonu dolayısıyla yoğun katılım olması bekleniyor.

