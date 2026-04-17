Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.
Atasever, 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.
Atasever, ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.
Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile idareciler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.