        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.

        Atasever, 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Atasever, ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.

        Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile idareciler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Okul saldırısında ölenler için Köyceğiz'de gıyabi cenaze namazı kılındı
        Muğla'daki darp olayında 3 tutuklama
        Bodrum'da 1000'den fazla belediye çalışanının katılımıyla "temizlik seferbe...
        Yatağan Dere Mahallesi'nde içme suyu hatları yenileniyor
        Bodrum'da bir şüpheli Şanlıurfa'daki okul saldırısını övdüğü gerekçesiyle t...
        Seydikemer'de mahsur kalan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
