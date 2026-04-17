Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.



Atasever, 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.



Atasever, ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.



Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile idareciler ve öğrenciler katıldı.

