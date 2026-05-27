        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da bayram tatilinde koylarda da hareketlilik yaşanıyor

        Bodrum'da bayram tatilinde koylarda da hareketlilik yaşanıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, yeşil ile mavinin buluştuğu koylar ve kentin farklı noktalarındaki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

        Giriş: 27.05.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Tatil için Bodrum'u tercih edenler, turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerindeki plajlarda hareketliliği artırırken, günlük tekne turları da ilgi gördü.

        Teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise su sporları yaptı.

        Tatilcilerin güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ziyaret ettiği koyların bazı kesimlerinde, sularının turkuaz renge bürünen hali havadan görüntülendi.

        İlçede Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri de yoğunluk yaşanan yerlerden oldu.

        Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de sahillerde vakit geçirdi.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Kantarmış, bu Kurban Bayramı'nda önceki yıllara göre özellikle yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek güzel bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
        Fethiye'de dalgıçlar Kurban Bayramı'nı deniz dibinde kutladı
        Balkonda mangal keyfi facia ile sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu
        Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk
        Datça'da bayram tatili yoğunluğu: Esnaf sezona umutla başladı
        Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 377 turist geldi
