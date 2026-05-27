        Fethiye'de dalgıçlar Kurban Bayramı'nı deniz dibinde kutladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Kurban Bayramı'nı deniz dibinde bayramlaşarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Önder Diktaş, Kaan Günay, Efkan Kardeş, Bahri Kara ve Enes Turhan, Dalyan Koyu mevkisinde 5 metreye dalış gerçekleştirdi.

        Dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açarak el öpme geleneğini sembolik olarak dalış ortamına taşıyıp birbirlerine şeker ikram etti.

        Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, farklı dönemlerde çeşitli noktalarda dalışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, milli ve dini bayramları da su altında kutlamayı gelenek haline getirdiklerini söyledi.

        Etkinliğin hem farkındalık oluşturduğunu hem de dalış sporuna ilgiyi artırdığını ifade eden Diktaş, bu tür organizasyonları sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

