Bodrum'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Ağanlar Tersanesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan 17 metrelik teknenin su alması üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından teknedeki 3 kişi kurtarıldı. KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Ağanlar Tersanesi'nde yanaştırıldı.

