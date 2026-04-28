Datça'da Genç AR-GE sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi

–Muğla'nın Datça ilçesinde Genç AR-GE yaşam etkinliği gerçekleştirildi. Datça Yılmazlar Ortaokulunda, Genç AR-GE Çalışması kapsamında "Sağlıklı Beslenme Fikir Atölyesi ve Spor Bilimi" programı yapıldı. Etkinliğe ilçedeki 4 liseden 22 öğrenci katıldı. Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski Milli Basketbolcu Sariye Kumral, öğrencilerle sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve sporun yaşam kalitesine etkileri üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.