Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 31 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle ilçe açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından teknedeki 5 kişi kurtarıldı. KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye Koyu'na yanaştırıldı.

