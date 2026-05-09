        Muğla Haberleri Fethiye'de Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Göcek Mahallesi'ndeki Yassıca Adası'nda gerçekleştirilen organizasyon, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlendi.

        Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından da sporcuların katıldığı yarışlarda toplam 863 yüzücü, 4 ayrı kategoride mücadele etti.

        Yarışmacılar teknelerle Yassıca Adası'na taşınırken, startın verilmesiyle birlikte ada etrafında kulaç attı.

        Sporcular, yarış sırasında Göcek koylarının doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

        Yarışların startını veren Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Akkaya, "Bir şehri en güzel sportif ve kültürel faaliyetlerle tanıtabiliriz. Ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından deniz sporlarını seven yüzücüler bugün burada buluştu." dedi.

        Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise Göcek'in doğal yapısı ve parkurların eşsiz coğrafyası nedeniyle yarışmaya beklenenin üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, organizasyonun ilerleyen yıllarda uluslararası alanda daha geniş katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

