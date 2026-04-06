Habertürk
Habertürk
        Köyceğiz, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları'na ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Köyceğiz, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları'na ev sahipliği yapacak

        Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 16-18 Nisan'da yapılacak.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılacak yarışlarda 39 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.


        Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, Köyceğiz Gölü'nün su sporları merkezi olmaya devam ettiğini söyledi.

        Özcan, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kano Federasyonu 2026 faaliyet programında yer alan aday milli takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) seçme yarışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Bahar Kupası Yarışları için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, "16-18 Nisan'da yapılacak olan Uluslararası Bahar Kupası Yarışları için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yarışlara 39 kulüpten 300'e yakın sporcu katılacak. Yarışlara Azerbaycan, Özbekistan'dan da katılım olacak. Bu yarışları elimizden geldiğince sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Muğla'da 15'inci yüzyıla ait Tevrat ele geçirildi
        Bodrum FK Play-Off aşkına
        Muğla'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Milas'ta 100 bin liralık motosiklete, 420 bin lira ceza
        Muğla'da 23 yılda 182 bin 470 dekar arazi sulamaya açıldı
        Muğla ulaşımında modern dönüşüm çalışmaları