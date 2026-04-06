Habertürk
Habertürk
        Lüks yat "A+" Marmaris'te

        Cayman Adaları bayraklı 149 metre uzunluğundaki lüks yat "A+" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Lüks yat "A+" Marmaris'te

        Cayman Adaları bayraklı 149 metre uzunluğundaki lüks yat "A+" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen "A+", Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

        Yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 400 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

        Akaryakıt ikmali için yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.

        Yatın destek gemisi 64 metre uzunluğundaki "Alesund"a da su, erzak ve yakıt ikmali yapıldı.

        Marmaris'e daha önceki yıllarda da sık sık gelen "A+"nın ikmallerin ardından ilçeden ayrılarak Akdeniz’e açılacağını kaydedildi.

        450 milyon dolar değeri olduğu belirtilen, 80 personelin görev yaptığı yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde 52 misafir konuk edebiliyor.

        Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

        Ayrıca yat, personel ve ihtiyaç duyulan malzemelerini taşıyan destek gemisi ile hareket ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu

        Benzer Haberler

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en az gol yiyen takımı Muğlaspor
        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en az gol yiyen takımı Muğlaspor
        Çocukların hazırladığı projeler dikkat çekti
        Çocukların hazırladığı projeler dikkat çekti
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Muğla Jandarmasından zehir tacirlerine Mart ayı darbesi: 173 gözaltı
        Muğla Jandarmasından zehir tacirlerine Mart ayı darbesi: 173 gözaltı
        Köyceğiz, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Köyceğiz, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Muğla'da 15'inci yüzyıla ait Tevrat ele geçirildi
        Muğla'da 15'inci yüzyıla ait Tevrat ele geçirildi