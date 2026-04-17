        Marmaris Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

        Marmaris Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

        Marmaris Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen program kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Marmaris Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

        Marmaris Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen program kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı.

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen "Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde, Marmaris Devlet Hastanesi'nde değerlendirme süreci gerçekleştirildi.

        Bakanlık uzmanlarından oluşan heyet, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinin hasta hakları, güvenlik ve mahremiyet ilkelerine uygunluğunu yerinde inceledi.

        - Kriterler tam not aldı

        İncelemelerde, doğum öncesi ve sonrası hizmetlerin işleyişi, anne mahremiyetinin korunması, hasta güvenliği protokolleri ile doğum alanlarının fiziki yeterliliği gibi kriterler detaylı şekilde ele alındı.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanenin anne sağlığı hizmetlerinde sunduğu kalite standartlarının Bakanlık kriterlerini eksiksiz karşıladığı tespit edildi.

        - "Bölge halkı için önemli bir kazanım"

        Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, elde edilen unvanın Marmaris ve bölge halkı için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Anne ve bebek sağlığını merkeze alan hizmet anlayışımızın Bakanlık nezdinde tescillenmesi bizler için gurur vericidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenli ve konforlu bir doğum ortamı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Marmaris Devlet Hastanesi, bu tescille birlikte bölgedeki "Anne Dostu" kriterlerine sahip sağlık kuruluşları arasındaki yerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri kültürel mirasa dikkati çekmek için asırlık tezgahla...
        Üniversite öğrencileri kültürel mirasa dikkati çekmek için asırlık tezgahla...
        Muğla Gençlik Meclisi'nde gençlerden ortak vizyon
        Muğla Gençlik Meclisi'nde gençlerden ortak vizyon
        MSKÜ, EGEKAF 2026'da gençlerin ilgi odağı oldu
        MSKÜ, EGEKAF 2026'da gençlerin ilgi odağı oldu
        Muğla'da okul güvenliği için "Sıfır tolerans" dönemi
        Muğla'da okul güvenliği için "Sıfır tolerans" dönemi
        MTK Okulları'nda siyah giyerek şiddete sessiz kınama
        MTK Okulları'nda siyah giyerek şiddete sessiz kınama
        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölge şampiyonu oldu
        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölge şampiyonu oldu