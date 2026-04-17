Üniversite öğrencileri kültürel mirasa dikkati çekmek için asırlık tezgahlarda ipek dokudu

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da bir evin bahçesine kurulan asırlık tezgahlarda usta öğreticiler eşliğinde ipek ve yün dokuma yapan üniversite öğrencileri, kültürel mirasın korunması gerektiğine dikkati çekti.



Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzyıllardır ipek kozalarından ürettikleri iplerle yaptıkları bükmen beziyle el emeği ürünler hazırlayan kadınlar, unutmaya başlayan bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor.



Mahallede ailesinin kuşaklardır sürdürdüğü ipek dokumacılığını kadınlara öğreten Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Zeynep Karacan, 300 yıllık geleneği yaşatıyor.



Ünü ülke sınırlarını aşan Yeşilyurtlu kadınların ipek dokuma kumaşları, "Truva" ve "Harry Potter" gibi Hollywood filmlerindeki kostümlerde de kullanıldı. Kumaşlar, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kültürel Miras Topluluğu üyesi öğrencilerini konuk eden Karacan ve ailesi, öğrencilere dokuma yapımını ve çıkrık kullanımını anlatarak tezgahlarda uygulamalı eğitim verdi.



Zeynep Karacan, AA muhabirine, evinin avlusuna asırlık tezgahlar kurarak kaybolmaya yüz tutmuş ipek el dokumacılığını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.



Yeşilyurt el dokumalarının 3 asırlık bir geçmişi bulunduğunu belirten Karacan, kültürel bir miras olan el dokumacılığını ayakta tutmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Geleneği sürdürmek için eğitim verdiklerini dile getiren Karacan, "Biz 7 kuşaktır bu dokumayı nesilden nesle aktaran bir ailenin fertleriyiz. Şu an 3 kuşak bizimle dokuma yapıyor. Yeşilyurt'ta pek çok kadına dokumayı öğrettik. Ben anneannem ve annemden öğrendiğimi yeğenlerime, öğrencilere ve kadınlara öğreterek bu geleneği geçmişten günümüze yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.



- "Asırlık geleneğinin yaşatıldığı tezgahları gençlere teslim ettik"



MSKÜ Kültürel Miras Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı ise bu kültürel mirası gençlere anlatmak ve aktarmak için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Kültürel mirası yaşayarak yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Çandarlı, şöyle konuştu:



"Bugün kültürel mirasın değerli başlıklarından asırlık dokumacılık geleneğinin yaşatıldığı tezgahları gençlere teslim ettik. Dokuma zaten Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip. Ben genç arkadaşlarıma Yeşilyurt dokumasını anlatsaydım bu sözler uçup gidecekti ama bugün öğrencilerimizin bizzat dokuma tezgahlarının başında kendilerinin deneyimlemesi, işin ustasından doğru bilgi alması bizim açımızdan çok değerli ve çok anlamlı. Gençlerin kültürel miras konusunda farkındalık sahibi oldukları için de çok mutluyum."



Öğrencilerden Muhammet Elyasa Alpak da ipek ve yün dokumacılığını tanıyıp gelecek kuşaklara aktarmak için arkadaşlarıyla çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Bu kapsamda dokuma tezgahlarında uygulamalı eğitim aldıklarını anlatan Alpak, "Popüler kültürün de etkisiyle dokumayı sadece kadınların yapabileceğini düşünüyordum. Buraya geldikten sonra erkek kadın fark etmeden dokumanın bir sanat olduğunu, kültürel bir aktarım olduğunu fark ettim ve tezgahlarda dokuma yaptım. Bu, beni çok mutlu etti." diye konuştu.

