        Marmaris'te 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlık toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilçeden geçecek etaplarına ilişkin koordinasyon ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, uluslararası organizasyonun Marmaris etaplarındaki güvenlik, ulaşım ve teknik altyapı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.

        Yetkililerce paylaşılan takvime göre, organizasyonun Muğla sorumluluk güzergahında, 27 Nisan'da Aydın-Marmaris, 28 Nisan'da Marmaris-Kıran ve 29 Nisan'da Marmaris-Fethiye etapları gerçekleştirilecek.




        - "Tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor"

        Kaymakam Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya çapında takip edilen organizasyonun Marmaris'te sorunsuz tamamlanması için kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, "Uluslararası nitelik taşıyan bu önemli spor organizasyonunun ilçemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Organizasyon süresince trafik düzenlemeleri ve sporcu güvenliği başta olmak üzere alınacak önlemlerin karara bağlandığı toplantıda, turun Marmaris'in uluslararası tanıtımına sunacağı katkılar da değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

