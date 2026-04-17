Marmaris'te 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlık toplantısı yapıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilçeden geçecek etaplarına ilişkin koordinasyon ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilçeden geçecek etaplarına ilişkin koordinasyon ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, uluslararası organizasyonun Marmaris etaplarındaki güvenlik, ulaşım ve teknik altyapı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.
Yetkililerce paylaşılan takvime göre, organizasyonun Muğla sorumluluk güzergahında, 27 Nisan'da Aydın-Marmaris, 28 Nisan'da Marmaris-Kıran ve 29 Nisan'da Marmaris-Fethiye etapları gerçekleştirilecek.
- "Tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor"
Kaymakam Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya çapında takip edilen organizasyonun Marmaris'te sorunsuz tamamlanması için kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, "Uluslararası nitelik taşıyan bu önemli spor organizasyonunun ilçemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Organizasyon süresince trafik düzenlemeleri ve sporcu güvenliği başta olmak üzere alınacak önlemlerin karara bağlandığı toplantıda, turun Marmaris'in uluslararası tanıtımına sunacağı katkılar da değerlendirildi.
