        Muğla Haberleri Marmaris'te tur otobüsü yandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıkan tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Marmaris-Datça karayolunun Mezargediği mevkisinde Hayrettin Akboğa'nın (56) kullandığı 07 FNA 87 plakalı tur otobüsünün arka kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

        Otobüsü durduran sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonrası büyük çapta hasar oluşan otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

        Yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor

        Benzer Haberler

        Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Düzensiz göçmen soruşturmasında 2 tutuklama daha
        Düzensiz göçmen soruşturmasında 2 tutuklama daha
        Sahil Güvenlik aracı kaza yaptı: 2 yaralı
        Sahil Güvenlik aracı kaza yaptı: 2 yaralı
        Otobüs alev topuna döndü, yolcular son anda kurtuldu
        Otobüs alev topuna döndü, yolcular son anda kurtuldu
        Datça Devlet Hastanesi'nde elektrikli araç şarj dönemi başladı
        Datça Devlet Hastanesi'nde elektrikli araç şarj dönemi başladı
        Bodrum'da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı, kaza...
        Bodrum'da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı, kaza...