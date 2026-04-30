Milas-Bodrum Havalimanı mart ayında 126 bin yolcuya hizmet verdi

Milas-Bodrum Havalimanı, mart ayında 126 bin 121 yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın üçüncü ayında, 126 bin 121 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.



Açıklamada, uçak sayısının 1901, taşınan yük miktarının da 831 ton olduğu ifade edildi.



Son 3 ayda ise 329 bin 672 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 4 bin 218, taşınan yük miktarının da 2 bin 249 ton olduğu kaydedildi.

