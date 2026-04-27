Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 75 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-26 Nisan'da yapılan 3 bin 164 devriye görevinde, 38 bin 970 şahıs ve 3 bin 609 araç kontrol edildi.



Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan 68 kişiden 18'i tutuklandı.



Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.



Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Açıklamada, alınan tedbirler sonucu "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hakaret" suçlarında azalma meydana geldiği belirtildi.

