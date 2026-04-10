Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde Soner G. yönetimindeki plakası öğrenilemeye beton mikseri şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden sürücü, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

