Muğla'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliye adli kontrol

Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Sosyal medya platformları üzerinden grup kurup yöneticilik yaparak mağdur kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş eylemini kolaylaştırmak veya aracılık etmek amacıyla görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin dağıtılmasını sağladıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda zanlıların evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

