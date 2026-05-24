        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 19:52 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün ve bugün Dalaman, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kurban Bayramı öncesi kente uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç ve şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

