Trabzonlu öğrencilerin hazırladığı tohum topları Marmaris'te sapanlarla toprağa atıldı

Trabzon'da lise öğrencilerinin "Kuzeyden Güneye Yeşil Yol Projesi" kapsamında hazırladığı 20 bin tohum topu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından zarar gören ve ulaşılması zor alanlara sapanlarla atılarak toprakla buluşturuldu.



Trabzon'daki Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen projede sona gelindi.



Dernek tarafından ulaştırılan keçiboynuzu tohumlarını kil, yumurta ve toprak karışımıyla "tohum topu" haline getiren 11. sınıf öğrencileri, hazırladıkları 20 bin topu Marmaris'e gönderdi.



- Sarp arazilere sapanlı çözüm



Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde orman yangınlarından etkilenen ve toprak kayması nedeniyle yaya ulaşımına imkan vermeyen bölgeler için özel bir çalışma yürütüldü.



İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş ve gönüllüler, Asparan mevkisinde bir araya gelerek tohum toplarını sapanlarla sarp arazilere fırlattı.



Muhtar Demirtaş, atış yapılacak alanları Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli şekilde belirlediklerini söyledi.



Okulla 3 yıldır bir çalışma yürüttüklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:



"Çıkamadığımız dik yamaçlara ve sarp yerlere tohumları ulaştırmak için dronlardan, kros motosikletlerden ve trekking gruplarından destek alıyoruz. Son olarak Asparan yolu üzerinde toprak kayması olan bölgelerde sapanla atışlarımızı gerçekleştirdik. Bu yöntemle tohumların en zorlu noktalarda bile toprakla buluşmasını sağlıyoruz."



Proje koordinatörü Hatice Taş ise tohum toplarının içindeki özel karışım sayesinde tohumların kuşlar ve böcekler tarafından yenmediğini, toprağa tutunana kadar beslendiğini ifade etti.



Taş, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Yeşil-Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında 10 bin tohum topu daha hazırlayarak doğaya katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

