Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Trabzonlu öğrencilerin hazırladığı tohum topları Marmaris'te sapanlarla toprağa atıldı

        Trabzon'da lise öğrencilerinin "Kuzeyden Güneye Yeşil Yol Projesi" kapsamında hazırladığı 20 bin tohum topu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından zarar gören ve ulaşılması zor alanlara sapanlarla atılarak toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 17:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen projede sona gelindi.

        Dernek tarafından ulaştırılan keçiboynuzu tohumlarını kil, yumurta ve toprak karışımıyla "tohum topu" haline getiren 11. sınıf öğrencileri, hazırladıkları 20 bin topu Marmaris'e gönderdi.

        - Sarp arazilere sapanlı çözüm

        Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde orman yangınlarından etkilenen ve toprak kayması nedeniyle yaya ulaşımına imkan vermeyen bölgeler için özel bir çalışma yürütüldü.

        İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş ve gönüllüler, Asparan mevkisinde bir araya gelerek tohum toplarını sapanlarla sarp arazilere fırlattı.

        Muhtar Demirtaş, atış yapılacak alanları Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli şekilde belirlediklerini söyledi.

        Okulla 3 yıldır bir çalışma yürüttüklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Çıkamadığımız dik yamaçlara ve sarp yerlere tohumları ulaştırmak için dronlardan, kros motosikletlerden ve trekking gruplarından destek alıyoruz. Son olarak Asparan yolu üzerinde toprak kayması olan bölgelerde sapanla atışlarımızı gerçekleştirdik. Bu yöntemle tohumların en zorlu noktalarda bile toprakla buluşmasını sağlıyoruz."

        Proje koordinatörü Hatice Taş ise tohum toplarının içindeki özel karışım sayesinde tohumların kuşlar ve böcekler tarafından yenmediğini, toprağa tutunana kadar beslendiğini ifade etti.

        Taş, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Yeşil-Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında 10 bin tohum topu daha hazırlayarak doğaya katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

