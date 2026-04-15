Türkiye robotik cerrahide ileri seviyeye ulaştı

ALİ BALLI - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Kalenderer, Türkiye'nin robotik cerrahi ve yapay zeka uygulamalarında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, özellikle ortopedide bu teknolojilerin her geçen gün daha yaygın kullanıldığını bildirdi.



Kalenderer, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede düzenlenen "Ortopedi ve Travmatoloji" sempozyumunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ortopedik travmaların en önemli nedenlerinden birinin trafik kazaları olduğunu söyledi.



Özellikle motosiklet kazalarında artış yaşandığını dile getiren Kalenderer, kurye ve paket servis sisteminin yaygınlaşmasının bu tür kazaları artırdığını belirtti.



Trafik kazalarındaki artışın ortopedik vaka sayısını da yükselttiğine dikkati çeken Kalenderer, "Yayalara motorların çarpmasıyla ortaya çıkan yaralanmaların oranları çok arttı. Bu durumun bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.



İş kazalarında ise belirgin bir artış olmadığını kaydeden Kalenderer, bu alandaki verilerin önceki yıllarla benzer seviyede seyrettiğini ifade etti.



Kalenderer, D vitamini eksikliğinin toplumda yaygın görüldüğünü belirterek, özellikle çocukluk döneminde bu vitaminin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



Yeni doğan döneminde ilk bir yıl D3 vitamini takviyesinin mutlaka verilmesi gerektiğini dile getiren Kalenderer, bunun kalça gelişimi ve kemik sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.



İleri yaşlarda da D vitamini eksikliğinin kemik yapısını olumsuz etkilediğine işaret eden Kalenderer, "D vitamini yetersizliğinde kalsiyum metabolizması bozulur ve kemiklerde ağrı ile çeşitli bozukluklar ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de yapılan ölçümlerde D vitamini seviyelerinin genellikle düşük çıktığını belirten Kalenderer, bu durumun yaygın takviye ihtiyacını beraberinde getirdiğini kaydetti.



- "Robotik cerrahi ortopedide yaygınlaşıyor"



Kalenderer, robotik cerrahinin ortopedide giderek daha fazla kullanıldığını ifade ederek, özellikle diz ve kalça protez cerrahisinde bu yöntemin öne çıktığını anlattı.



Türkiye'nin robotik cerrahi alanında iyi bir noktada bulunduğunu vurgulayan Kalenderer, "Çok üst düzey uygulamalar yapılıyor. Bu alandaki gelişmelerle robotik cerrahi her geçen gün daha ileriye gidiyor." dedi.



Robotik cerrahinin doğrudan robot tarafından değil, cerrah kontrolünde gerçekleştirildiğine işaret eden Kalenderer, robotik sistemlerin cerrahi kesilerde daha yüksek hassasiyet sağladığını belirtti.



Kalenderer, bu yöntemin hata payını azaltarak cerrahi süreçlere katkı sunduğunu, istatistiksel olarak büyük farklar olmasa da önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.



- "Yapay zeka kontrollü kullanılmalı"



Yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımına da değinen Kalenderer, bu teknolojinin doğru amaçlarla kullanıldığında önemli faydalar sağlayabileceğini söyledi.



Bazı hastaların yapay zeka uygulamalarına verilerini yükleyerek ön tanı almaya çalıştığını anlatan Kalenderer, "Hastalar bize 'Bende şu hastalıklardan hangisi var?' diye sorularla geliyor. Yapay zekayı doğru ve kontrollü kullanmak gerekiyor." uyarısında bulundu.



- "Yaşlanan nüfus ortopedik hastalıkları artırıyor"



Türkiye'de ortopedik hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirten Kalenderer, bunun en önemli nedenlerinden birinin yaşam süresinin uzaması olduğunu ifade etti.



Kalenderer, yaşlı nüfusun artmasıyla kalça kırıkları ve kireçlenme vakalarının çoğaldığını, yeni doğan ölümlerinin azalmasıyla da bebeklerde ortopedik rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü sözlerine ekledi.

